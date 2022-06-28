"الوحدات الكردية" تحذر من نشاط خلايا "داعش" بالمناطق الخاضعة لتركيا

العالم - سوریا

واعتبر أن التهديدات التركية الأخيرة "عرقلت عمليات ملاحقة خلايا داعش"، لافتا إلى أن "حملة القضاء على خلايا التنظيم باتت في المرتبة الثانية بالنسبة لـ "قسد"، لوجود خطر أكبر هو تهديدات الجانب التركي، مشددا على أن قواتهم تتأهب لتصدي هذا الغزو".



وتحدث عن الملاذات الآمنة التي وصفها بأنها "جبهات خلفية يتنفس منها عناصر التنظيم" تأتي من المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، وأضاف: "المناطق الخاضعة للاحتلال التركي شمالي سوريا، جيوب تتغذى منها خلايا داعش".



وأوضح نوري محمود، بأن قادة التنظيم والمجموعات الموالية، تتحرك وتتسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" شرقي الفرات، وتتلقى التعليمات من مراكز القيادة في المناطق الخاضعة لتركيا، وأن التنظيم لم يختف ومستمر في نشاطه، مشددا على أن جهود ملاحقة التنظيم تتطلب جهودا دولية كبيرة.



وناشد المتحدث الرسمي باسم "الوحدات الكردية"، العالم، أن "يدرك خطورة التهديدات التركية على مناطقنا التي تزيد من نشاط التنظيم"، لافتا إلى أن محاكمة المحتجزين أمر ضروري، لكن "المحاكم المحلية لا تستطيع محاكمة عناصر داعش، بل المحاكم الدولية الخاصة، كون المحتجزين مارسوا الإرهاب في دول العالم أجمع؛.