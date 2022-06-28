باقري يلتقي في الدوحة مساعد الخارجية للشؤون السياسية القطرية

العالم – إيران



كما كتب السفير الإيراني في قطر حمیدرضا دهقاني أن الاجتماع ركز على المحادثات الجارية في الدوحة وسبل إنجاحها.

ووصل نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني باقري على رأس وفد، إلى الدوحة صباح اليوم الثلاثاء حیث کان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر.

وأعرب السفیر الإیراني لدی الدوحة عن أمله في نجاح الفريق المفاوض خدمة للشعب الإیراني وتحقيق مصالحه.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أعلن الإثنين عن زيارة باقري للدوحة، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوافقات الحاصلة خلال زيارة المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى طهران لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر.

وقالت قطر إنها تأمل أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تستضيفها، للمساهمة في إعادة إحياء الاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وقال بيان للخارجية القطرية اليوم الثلاثاء، "ترحب قطر باستضافة جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأسبوع الجاري تحت رعاية منسق الاتحاد الأوروبي".