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مجموعة الـG7: سندعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك

مجموعة الـG7: سندعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع في البيان الختامي لقمتهم أنهم سيدعمون أوكرانيا "مهما طالت الفترة التي يتطلبها ذلك"، وسيقدمون المساعدات "العسكرية والدبلوماسية".

العالم ـ أوروبا

وتابع البيان أن المجموعة سوف "تدعم أوكرانيا مهما طالت الفترة التي تحتاجها، وتقدم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي اللازم". ودعا قادة مجموعة الـ G7 الصين إلى الضغط على روسيا لإنهاء الأعمال "العدائية" في أوكرانيا.

كما جاء في البيان الختامي لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع، التي عقدت في قلعة "إلماو" في بافاريا بجنوب ألمانيا: "ندعو الصين للضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري وسحب قواتها فورا ودون قيد أو شرط من أوكرانيا".

وأعلنت مجموعة الـ G7 عن التزامها بدعم "إعادة إعمار" أوكرانيا من خلال إقامة مؤتمر دولي بهذا الشأن، وخطة تضعها وتنفذها أوكرانيا بالتنسيق مع شركائها.

وتنص الوثيقة على أن الدول الصناعية السبع "ملتزمة بشدة بدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار، والخطة التي تضعها وتنفذها أوكرانيا من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين".

كما أكدت الدول الأعضاء في مجموعة السبع، التزامها بمواصلة العمل على التقليص من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، دون الإضرار بأهدافها المناخية.

واعلنت أنها ستتخذ إجراءات عاجلة لضمان إمدادات الطاقة وتقليل الزيادات في الأسعار بسبب الوضع في السوق، بما في ذلك من خلال تحديد "سقف للأسعار".

وجاء في البيان: "سنتخذ إجراءات عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة وتقليل الزيادات في الأسعار الناجمة عن ظروف السوق غير العادية، وكذلك من خلال دراسة تدابير إضافية مثل تحديد سقف للأسعار".

إلى ذلك تعهدت دول مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبرياطانيا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا) بأن العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على روسيا، لن تؤثر على قطاع الغذاء.

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