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الحكومة العراقية تصدر قرارات خاصة بتعيين الخريجين وذوي المهن الصحية

الحكومة العراقية تصدر قرارات خاصة بتعيين الخريجين وذوي المهن الصحية
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

خصص مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، نحو 170 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية، فيما قرر تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "الحكومة مرت بظروف استثنائية خلال السنتين الماضيتين".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء خصص أكثر من 169 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية"، مشيراً إلى "تمويل وزارة الصحة بـ 45 مليون دولار لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس إلى قرار 315".

وبين، أن "مجلس الوزراء قرر تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا"، مضيفاً أن "مجلس الوزراء قرر فرض رسوم جمركية على الاستيراد لحماية المنتج الوطني".

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