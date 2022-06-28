أمير قطر يستقبل وفداً إماراتياً ويتسلم رسالة من ملك الأردن

العالم- قطر

ووفق بيان للديوان الأميري القطري، فقد جرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما تسلم أمير قطر، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية، من ملك الأردن عبد الله الثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها.

وقد قام بنقل الرسالة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين قطر والأردن وسبل تعزيزها وتنميتها.

وكان الصفدي قد أجرى مُباحثات مُوسعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت مجالات زيادة التعاون الثنائي، وتنسيق الجهود إزاء القضايا العربية والإقليمية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية.

كما بحث الوزيران القمة التي ستجمع مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق مع الولايات المتحدة وستعقد في المملكة العربية السعودية يوليو/ تموز المقبل، حيث من المتوقع ان تدفع امريكا نحو بناء تحالف عربي- اسرائيلي في هذه القمة يضمن حماية الكيان الاسرائيلي.