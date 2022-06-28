اشتية يستقبل نواب من الكونغرس الأميركي

العالم - فلسطين

ونوه اشتيه الى أهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأميركية واعتبارها شريكا في السلام، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بشكل مباشر.

وطالب بـ"ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للحفاظ على حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن".

وأشار اشتية إلى أهمية وجود ضغط أميركي لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، سواء من استيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.

وقال: "نحن نعيش تحت احتلال عسكري مباشر، وإسرائيل تسيطر على كافة مناحي الحياة، ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال"، مضيفا: "القانون الدولي لا يتجزأ ومن غير المعقول أن يتم تطبيقه في العالم ولا يتم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لها".