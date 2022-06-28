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انهاء كشف وجمع الأدلة والآثار والعينات من موقع حادثة العقبة

انهاء كشف وجمع الأدلة والآثار والعينات من موقع حادثة العقبة
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مديرية الأمن العام الاردني أن 25 من مصابيها جرّاء حادثة سقوط وانفجار صهريج غاز سام في ميناء العقبة، من شرطة ودفاع مدني ودرك غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والاطمئنان على صحتهم.

العالم - الاردن

وأشارت المديرية إلى أنه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادثة تحركت فرق الدفاع المدني على الفور، وكان المستجيب الأول فريق المواد الخطرة في الدفاع المدني بحكم استعداده بالخطط الموضوعة للتعامل مع الطوارئ المعدة مسبقاً ، والجاهزية العالية في الآليات واللباس والمعدات.

وأكدت أنه تم تسجيل إصابتين فقط بين الفرق المستجيبة للحادثة، وهي الفرق التي قدمت خدمات الإنقاذ والإسعاف وتطهير الموقع والأشخاص.

وأضافت المديرية أن فريقان مختصان من ادارة المختبرات والأدلة الجرمية وصلا إلى مكان الحادثة بعد وقوعها مباشرة، وأنهوا الكشف وجمع الأدلة والآثار والعينات من الموقع، والتي أرسلت للمختبرات لإخضاعها للفحوصات المخبرية وإرسال النتائج بعد ذلك للجهات المختصة .

وأوضحت أنه تم التعامل مع الحادثة من قبل فرق ووحدات تابعة لمديرية الدفاع المدني من بينها فريق المواد الخطرة، وفريق الإنقاذ المائي، إضافة لفريق من مديرية شرطة العقبة، وقيادة درك العقبة، والفريق المختص من ادارة المختبرات والادلة الجرمية، حيث عملت هذه الفرق بتنسيق تام وكل ضمن نطاق عمله وواجباته.

وأشارت المديرية إلى أن فرقها المختلفة تعاملت مع 450 حالة إسعاف لمصابين، تم نقلهم للمستشفيات جراء الحادثة.

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