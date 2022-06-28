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مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 42 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

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