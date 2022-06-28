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رحيل "هشام رستم"من أبرز الفنانين في مجال التمثيل التونسي

رحيل
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

نعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، الممثّل هشام رستم، الذّي توفي الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ75 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت منذ العام 1987.

العالم - منوعات

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تنعى بكلّ حسرة وأسى، الفنان والممثّل الكبير هشام رستم الذي يعتبر من أبرز الفنانين في مجال التمثيل في تونس، وله عدّة مشاركات محلية ودولية".

وأضافت أن "عشق الفنان التونسي للمسرح انطلق منذ الصغر، وكان يواكب العروض الفنية المسرحية رفقة جدّه، ثمّ اكتشف موهبته الفنان الكبير علي بن عياد (1930-1972)".

وأشارت إلى أن رستم حصل على دكتوراه في الآداب وأخرى في تاريخ المسرح من فرنسا، التي قدم فيها أعمالا تلفزيونية وسينمائية كثيرة.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الراحل هشام رستم فيلم "صفايح من ذهب" و"صمت القصور" وفيلم "السيدة" و"التلفزة جاية" و"زهرة حلب".

وشارك هشام رستم أيضا، في عدد من المسلسلات ومنها "الناس حكاية" و"حسابات وعقابات" و"يوميات امرأة" و"تاج الحاضرة" و"نجوم الليل" و"أولاد مفيدة" و"مشاعر"، إلى جانب مشاركاته المسرحية المتعدّدة.

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رحيل "هشام رستم"من أبرز الفنانين في مجال التمثيل التونسي

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