هيئة ممثلي الأسرى والمحررين تتقدم بإخبار ضد النائب "مخزومي"

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وعطفًا على مشاركة مخزومي في مؤتمر في مدينة طنجة المغربية بحضور مستشار رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين وعوائل الشهداء والجرحى ممثلين بكل من هلال السلمان (شقيق الشهيدين بلال وعماد السلمان)، الجريح علي مصطفى، والأسرى المحررين عباس قبلان، شوقي عواضة، أحمد طالب ونبيه عواضة، بإخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد النائب مخزومي لمخالفته القوانين اللبنانية.

وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الإخبار الى القاضي غسان خوري، للدراسة وفق الإجراءات المعمول بها كون الأمر يتعلّق بمخالفات النائب للقانون.

و في السياق وصف موقع العهد الاخباري مخزومي نائب مُطبّع ومتهّرب من الرسوم!

و أكد وقاحةٌ لم تعد تخفى على أحد. هذا هو حال نائب بيروت فؤاد مخزومي الذي تحوّل الى نائبة حقيقية للعاصمة. ملكُ الاستعراض والانبطاح والتذلّل للسفارات اختار أكثر البلديات تأمينًا للخدمات -الغبيري- باحثًا عمّا يرفعه درجة أمام البيارتة بعد خسارته الكثير في حملته الانتخابية.

تحرير أراضي بيروت اذًا هو شعار مخزومي الذي بات مشهورًا بلقْطته التطبيعية في أحد المؤتمرات في مدينة طنجة المغربية. ولأنّ الماء يكذّب الغطاس، انبرى رئيس بلدية الغبيري معن الخليل لوضع النقاط على الحروف ودحض ما يطمح مخزومي الى إشاعته، علّه يحصل على حيثية ضائعة، تائهة، في الأصل لم تكن.

مزاعم النائب المُطبّع تقول إن بلدية الغبيري تعدّت على عقار تابع لبلدية بيروت في سوق الخضار في المدينة الرياضية. الخليل يؤكد هنا من موقع الحريص على حقوق وأملاك بلدية وأهالي بيروت، أن سوق الخضار يتعدى على عقار بلدية بيروت بمساحة 4250 م2، وعندما اشترته بلدية بيروت بـ 40 مليون دولار كان عليه 4000 زادها سوق الخضار 4250.

المشكلة أن القصة لم تنتهِ عند هذا الحدّ. بعد كلام الخليل قامت مجموعة من داخل سوق الخضار وبناءً على الدعوات التي وجهّها مخزومي بتكسير الحائط بين العقار المخصص لبلدية الغبيري وسوق الخضار، وعليه تمّ الادعاء لدى فصيلة بئر حسن على المُعتدين.