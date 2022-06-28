إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فوردو

العالم - إيران



وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بشأن تطوير التطبيقات الإشعاعية في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات: "من الأهداف المهمة المدرجة على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام هذه التكنولوجيا في حياة الناس واقتصاد البلاد بحيث يمكن لجميع الناس التمتع بهذه الخدمات والإمكانيات عن قرب."

وأضاف: في مختلف المجالات مثل الزراعة وصناعة الأغذية، تم اتخاذ إجراءات لاستخدام التكنولوجيا النووية، ولحسن الحظ فإن الظروف مهيأة الآن للصناعة النووية لتلعب دورا وتكون مثمرة في جميع العمليات المتعلقة بصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات لأن مع الأسف استخدام القدرات النووية في هذه الصناعات مهملة وغير معروفة لحد الآن.

وصرح قائلا: "لقد وضعنا هيكلا حديثا بحيث تم درج العديد من القضايا الهامة في الوثيقة الشاملة لمدة 20 عاماً، ويجب الأخذ بنظر الاعتبار أننا كإحدى المنظمات الرائدة ونظرا لوثيقة التحول الوطني للحكومة الـ13 إستطعنا لأول مرة صياغة الوثيقة الشاملة للتنمية النووية في البلاد والتي تعد خطوة تنفيذية قوية وهادفة، وبناء عليها سيتم تفعيل منظمة الطاقة الذرية في جميع المحاور."