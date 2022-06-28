هل ستحيي الدوحة مفاوضات رفع الحظر عن ايران، بعدما نفقت في فيينا؟

خاص بالعالم

وتجري هذه الجولة من مفاوضات رفع الحظر بصورة غيرة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بواسطة ممثلي الاتحاد الأوروبي لبحث القضايا العالقة المتبقية من الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا. كونوا معنا لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه القضية.

وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان أعلن قائلاً: أننا نسعى لحل المشاكل والخلافات الموجودة في مسار المفاوضات التي ستستأنف قريبًا. وأعرب عن أمله بأن يتخذ الجانب الأميركي بوضوح إجراءات مسؤولة وملتزمة هذه المرة وبشكل واقعي وعادل في سياق المفاوضات للوصول إلى نقطة النهاية.

من جهة أخرى أعلن مسؤولان أميركيان كبيران أنه من غير المرجح إستمرار مفاوضات قطر لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام فقط. ترى ما هي أفاق هذه الجولة من المفاوضات؟

لمعرفة تفاصيل أوفى بشأن هذا الموضوع يستضيف برنامج "من ايران" على شاشة العالم الدكتور بهشتي بور خبير الشؤون الدولية لتطرح عليه الاسئلة التالية:

-ترى ما هي قراءتكم بشأن إلتئام جولة المفاوضات هذه في الدوحة؟

-ما الذي تغير لنشهد عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات؟

-وردت أنباء تتحدث عن أن هذه الجولة من المفاوضات لن تستمر طويلا وربما ستستغرق يومين أو ثلاثة أيام؟ ما هي وجهة نظركم بشأن هذه القضية؟

- كيف تنظرون إلى موقف الصين وروسيا في الوقت الراهن؟

-ما الذي تعنيه إيران من المصالح العملية من المفاوضات؟

- ما هي أهم القضايا العالقة المتبقية برأيكم؟

- ما هي توقعاتكم من هذه الجولة من المفاوضات؟

-ما هو الدور الذي تلعبه قطر في هذه المفاوضات؟

وهل تستضيف الدوحة هذه الجولة نيابة عن باقي دول منطقة الخليج الفارسي أم لا يمكن تعميم هذه الاستضافة؟

-هل يمكن إعتبار مسألة الضمانات التي تطلبها إيران وشطب إسم حرس الثورة من القائمة الأميركية موضوع يمكن إظهار مرونة بشأنه؟

وهل يمكن القول أن أميركا أبدت مرونة بهذا الشأن؟

-لماذا لم يشارك الأوروبيون بوفود كاملة؟

-هل يمكن اعتبار مشاركة قطر بهذه القضية نهاية لمسألة الأيرانفوبيا أو الرهاب من إيران بين دول الخليج الفارسي؟

-برأيكم هل ستكون مفاوضات قطر جولة المباحثات النهائية؟

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..