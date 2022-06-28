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مصادر عبرية: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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