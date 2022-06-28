إحتجاج عشرات المهاجرين أمام مقر المفوضية الأممية في المغرب

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ويأتي هذا الاحتجاج بعد أربعة أيام من مصرع مهاجرين وإصابة آخرين في محاولة لاقتحام سياج مدينة مليلية (أقصى الشمال)، على أمل العبور إلى إسبانيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وخلال الاحتجاج، قال مهاجران أحدهما من السودان والآخر من إريتريا لمراسل الأناضول إنهم يتظاهرون للمطالبة بتوفير حقوق المهاجرين واللاجئين وإنصافهم على خلفية حادث اقتحام سياج ميليلة.

وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري، حاول نحو ألفي مهاجر غير نظامي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلة، على أمل العبور إلى إسبانيا، لكن السلطات المغربية والإسبانية ردعتهم، ولقي 23 منهم مصرعهم في أكبر حصيلة ضحايا بتاريخ المدينة.

وردد المهاجرون المحتجون في الرباط، وبعضهم من تشاد، هتافات تطالب بتوفير حقوقهم.

ويطالب المهاجرون بتوفير عمل لائق لهم، والاستفادة من الخدمات الصحية والحصول على أوراق إقامة وتسهيل هجرتهم إلى دول أخرى خاصة الأوروبية، إضافة إلى توفير العلاج للمصابين خلال الاقتحام وعدم ترحيلهم إلى مدن بعيدة داخل المملكة.

ودعا عوض، وهو سوداني، كلا من المغرب ومفوضية اللاجئين إلى التدخل من أجل إنصافهم بعد ما تعرضوا له خلال محاولة اقتحام مليلية، مضيفا أن "المهاجرين لا يزالون يعانون من تداعيات هذا الحادث".

وانتقد ما قال إنه صمت مفوضية اللاجئين إزاء ما حدث في مليلية، خاصة وأن عددا منهم لا يزالون يعانون من إصابات.

وينتمي المهاجرون غير النظاميين إلى دول إفريقية تعاني من حروب واضطرابات أمنية ومشاكل اقتصادية ويأملون في الحصول على فرص عمل وحياة أفضل في أوروبا.

وبالرغم من سقوط ضحايا من حين إلى آخر، يترقب حالمون بالهجرة في المغرب الفرصة للعبور إلى أوروبا، ولو كلفهم الأمر حياتهم.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.

وتخضع المدينتان لإدارة الحكومة الإسبانية، فضلا عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط، بينما يعتبر المغرب الجزر والمدينتين "ثغورا مغربية محتلّة".