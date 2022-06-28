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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتدي على حراس المسجد الأقصى والشبان الفلسطينيين في محيط باب المجلس بالقدس المحتلة
وسائل إعلام: هجوم سبراني عراقي يستهدف اهم شركة اسرائيلية بمجال الامن الرقمي والذكاء الصناعي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان من المسجد الاقصى
مصادر عبرية: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق منطقة باب العامود بالقدس وتقتحم محيط مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى
مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 42 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن روسيا "يجب ألا تنتصر" في حربها على أوكرانيا
رئيس وزراء بلغاريا يعلن أن بلاده ستطرد 70 دبلوماسيا روسيا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يعزي الحكومة والشعب الأردني ولا سيما أسر الضحايا والمصابين الاردنيين والاجانب بحادث ميناء العقبة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتدي على حراس المسجد الأقصى والشبان الفلسطينيين في محيط باب المجلس بالقدس المحتلة
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.