فيرشينين يبحث مع غريفيث سبل تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون تسييس

العالم-سوریا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر الاثنین على موقعها أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس تم النظر في قضايا الساعة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا دون تسييس وتمييز وشروط مسبقة في ظل التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا الوضع الحالي في أوكرانيا وفي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين مع التركيز على حل المشكلات الإنسانية العاجلة لافتاً إلى أنهما أوليا اهتماماً خاصاً لقضايا ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وجدد الجانب الروسي تأكيد استعداده من حيث المبدأ للوفاء الكامل بالتزاماته التصديرية ولا سيما بشأن توريد الحبوب والأسمدة والتي تمنعها اليوم العقوبات غير القانونية أحادية الجانب وكذلك للمساعدة في ضمان التصدير الآمن للقمح الأوكراني.

يشار إلى أن روسيا لم تغلق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والتي يعد استخدامها مستحيلاً حالياً بسبب الألغام البحرية المزروعة من قبل قوات النظام في كييف.