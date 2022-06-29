الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الوطني الكردستاني: الصدر ظلم صالح في تغريدته

الاتحاد الوطني الكردستاني: الصدر ظلم صالح في تغريدته
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

علق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، على اتهام زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، لرئيس الجمهورية برهم صالح، فيما أشار إلى أن مرشحين آخرين لرئاسة الجمهورية (لم يسمهم) يتعاملون بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني.

العالم-العراق

وقال عضو الحزب، غازي كاكائي، خلال حديث لقناة السومرية الفضائية، إن "تغريدة الصدر زادت من تعقيد المشهد السياسي الحالي فيما كانت الأمور متجهة نحو تفاهمات وتشكيل حكومة".

وأضاف، أن "الصدر سيراجع تغريدته في ايام مقبلة"، مشيراً إلى أن "نشر قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جريدة الوقائع الرسمية يعني ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه ضمنياً".

وتابع، أن "تغريدة الصدر أتت بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مردفاً أن "الصدر ظلم صالح في تغريدته" حسب تعبيره.

وقال كاكائي، إن "هناك مرشحين آخرين لرئاسة الجمهورية عليهم اتهام بأنهم يتعاملون بشكل مباشر وبأدلة قدمت إلى السيد الصدر، مع الكيان الصهيوني"، متسائلاً: "لماذا لا يصدر الصدر تغريدة ضدهم؟".

وأوضح، أن "حزب الاتحاد لديه اتفاق مع الإطار التنسيقي على الموافقة على أي مرشح يطرح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية".

تصنيف :

روابط ذات صلة

الرئاسة العراقية ترد على اتهمات الصدر بشأن "تجريم التطبيع"

مقتدى الصدر يهاجم رئاسة العراق بشأن قانون تجريم التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الوفاق البحرينية تدين منع آلاف المواطنين من السفر للأماكن المقدسة

شاهد بالفيديو.. شاهد.. ما الواقع الاوروبي الخطير الذي دفع باستئناف مفاوضات رفع الحظر عن ايران؟

أنباء عن تشكيل حكومة كويتية مصغرة قبل الانتخابات

زوارق الاحتلال تفجر قاربا للصيادين في بحر غزة

رئيسي: بحر قزوين تراث ورصيد مشترك للدول المطلة عليه

الاتحاد الوطني الكردستاني: الصدر ظلم صالح في تغريدته