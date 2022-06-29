الاتحاد الوطني الكردستاني: الصدر ظلم صالح في تغريدته

العالم-العراق

وقال عضو الحزب، غازي كاكائي، خلال حديث لقناة السومرية الفضائية، إن "تغريدة الصدر زادت من تعقيد المشهد السياسي الحالي فيما كانت الأمور متجهة نحو تفاهمات وتشكيل حكومة".



وأضاف، أن "الصدر سيراجع تغريدته في ايام مقبلة"، مشيراً إلى أن "نشر قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جريدة الوقائع الرسمية يعني ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه ضمنياً".



وتابع، أن "تغريدة الصدر أتت بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مردفاً أن "الصدر ظلم صالح في تغريدته" حسب تعبيره.



وقال كاكائي، إن "هناك مرشحين آخرين لرئاسة الجمهورية عليهم اتهام بأنهم يتعاملون بشكل مباشر وبأدلة قدمت إلى السيد الصدر، مع الكيان الصهيوني"، متسائلاً: "لماذا لا يصدر الصدر تغريدة ضدهم؟".



وأوضح، أن "حزب الاتحاد لديه اتفاق مع الإطار التنسيقي على الموافقة على أي مرشح يطرح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية".