الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين + فيديو

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

استشهد فجر اليوم الأربعاء، الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من جنين بالضفة المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي، فيما تدفق العشرات من الاهالي الى شوارع جنين بمسيرة عفوية لتشييع الشهيد.

العالم - فلسطين

وأكد مدير مستشفى خليل سليمان د. وسام بكر، استشهاد الشاب مرعي من سكان مخيم جنين متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال فجرا خلال مواجهات بالمدينة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يحيى يوسف الجعفر، وأحمد أسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

في غضون ذلك، إنطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين، والداعية للوحدة الوطنية ومواصلة النضال.

واعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب التجاري أثناء تشييع جثمان الشهيد في حنين ومخيمها بعد صلاة الظهر من المخيم.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مواجهات واعتقالات واصابة فلسطيني باقتحام الاحتلال لجنين

موقف مشرف للأردنيين مع أبناء شهداء جنين + صور

شاهد بالفيديو.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية في جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول یمني : يجب منع البناء العشوائي في حرم مطار صنعاء

مقتل عنصرين من "قسد" بالحكسة وانفجار عبوة ناسفة وسط الرقة

نواب الأمة زاهدون....!

العراق يودع غرب آسيا للناشئة بخسارته أمام لبنان

الرئيس الايراني يتوجه الى تركمنستان

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين + فيديو