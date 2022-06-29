استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين + فيديو

العالم - فلسطين

وأكد مدير مستشفى خليل سليمان د. وسام بكر، استشهاد الشاب مرعي من سكان مخيم جنين متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال فجرا خلال مواجهات بالمدينة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يحيى يوسف الجعفر، وأحمد أسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

في غضون ذلك، إنطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين، والداعية للوحدة الوطنية ومواصلة النضال.

واعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب التجاري أثناء تشييع جثمان الشهيد في حنين ومخيمها بعد صلاة الظهر من المخيم.