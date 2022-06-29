نواب الأمة زاهدون....!

العالم - لبنان

١-تسريع تشكيل الحكومة بأسرع وقت....!

٢- الإعلان عن اختيار الأقدر والأنسب وليس لديهم طلبات خاصة...!

٣- الإسراع في معالجة الأزمات الفائضة والمدمرة....!

٤- معظمهم أبدوا عدم الرغبة بالمشاركة....!

٥-استعدادهم لتسهيل التأليف...!

يساعد المعلن في تسريع عملية التأليف، خاصة أن هذه الاستشارات غير ملزمة، وبالتالي على المكلف أن لا يتباطأ في تقديم الطقم المعوّل عليه، وهو نجيب ولبيب في تركيب أعضاء حكومته مع رئيس الجمهورية، وبدون طلعات ونزلات. وعليه، يضع الجميع أمام تصريحاتهم الإيجابية ويبعد كل قيل ويقال إنه لا تشكيل حكومة إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي....!

السؤال: هل تجري التشكيلة كما تشتهي حلحلة الأزمات وفي الساعات القادمة؟

د. نزيه منصور