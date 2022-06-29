زوارق الاحتلال تفجر قاربا للصيادين في بحر غزة

العالم - فلسطين

وقال منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر ل" مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ": إن زوارق الاحتلال فجرت أحد قوارب الصيد العاملة في ميناء رفح جنوب القطاع اثر تعرضها لاستهداف مباشر من قبل الزوارق الحربية التي تطلق نيران رشاشاتها بين الحين والآخر تجاه قوارب الصيادين ".

وأوضح أن القارب المتفجر لم يعرف أن كان على متنه صيادين ويتم المتابعة لمعرفة ذلك ولمن تعود ملكيته، مؤكداً أن زوارق الاحتلال توجه كشافات الإنارة تجاه القارب المتفجر.

وبين بكر أن زوارق الاحتلال استهدفت قوارب الصيادين العاملة في عرض بحر القطاع خلال الساعات الماضية بشكل عنيف.