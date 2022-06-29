ارتفاع عدد وفيات المهاجرين في شاحنة بولاية تكساس الأمريكية إلى 51

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وأشار القنصل روبين مينوتي إلى أن 13 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات وأن حالتهم حرجة، مضيفا أنهم يعانون من فشل في الجهاز العصبي والكلى والكبد ونزيف داخلي.

وتم العثور على الشاحنة التي كانت تقل أشخاصا على طريق صغير في تكساس يؤدي إلى الطريق السريع.

وفي وقت سابق أبلغت السلطات في تكساس عن وفاة حوالي 50، في شاحنة دون ماء أو تكييف.

ومن بين ضحايا هذه المأساة 27 شخصا على الأقل من المكسيكيين.

وفي وقت سابق قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هذه الأحداث المؤسفة هي نتيجة للفقر واليأس في أمريكا الوسطى والمكسيك، وجراء تفشي الاتجار بالبشر وانعدام السيطرة على حدود البلاد مع الولايات المتحدة.

من جانبه حمل حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسة الهجرة التي تنتهجها إدارته، المسؤولية عن مصرع عشرات المهاجرين الذين تم العثور عليهم في شاحنة بسان أنطونيو في تكساس.