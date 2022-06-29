أسبوع من قمع النساء في إيران

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منظمة العفو الدولية تنتقد ممارسات إيران القمعية على المرأة والمضايقات التي تتعرض لها الإيرانيات فيما يخص حقوقهن.

البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء قمع النساء في إيران

هذا اسبوع من قمع النساء في إيران فقط.

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