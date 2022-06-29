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أسبوع من قمع النساء في إيران

أسبوع من قمع النساء في إيران
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

منظمة العفو الدولية تنتقد ممارسات إيران القمعية على المرأة والمضايقات التي تتعرض لها الإيرانيات فيما يخص حقوقهن.

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هذا اسبوع من قمع النساء في إيران فقط.

توضيح الصورة :

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