الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

Sharp Boys تخترق موقعا سياحيا للكيان الصهيوني

Sharp Boys تخترق موقعا سياحيا للكيان الصهيوني
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

شفت القناة الاسرائيلية "N12" أن "مجموعة القراصنة "Sharp Boys" قامت أمس الثلاثاء عبر قناتها في "تلغرام" بتسريب ملف من الموقع السياحي العبري hotels.co.il".

العالم - الاحتلال

وأشار الموقع إلى أن "المجموعة ركزت خلال الأسابيع الأخيرة بهجماتها على المواقع السياحية، وقامت خلال ذلك بتسريب عدد من الملفات التي حصلت عليها"، حيث أن "الملف الحالي ضخم يشمل 120 ألف سجل للطلبات المختلفة التي على ما يبدو نفذت عن طريق الموقع، ومعلومات غنية حولها، بما يشمل اسم العميل، وتفاصيل تعريفه، وموعد الرحلة، وتكلفة الطلب ومعلومات حساسة أخرى"، في حين تم "تسريب تفاصيل البطاقات الائتمانية لكن كان ذلك على نطاق أصغر".

من جهته، أوضح موشيه ليفي، المسؤول في الشركة : "وجدنا في الملف المئات من أرقام البطاقات الائتمانية، بما يشمل رقم هاتف صاحب البطاقة، والهوية، وعنوان السكن..الحديث يدور عن مخزن كبير من المعلومات الشخصية من عدة مواقع نجح المهاجمون اختراقها بينها موقع hotels.co.il..من يريد يمكنه ابتزاز عددا غير قليل من الاشخاص من خلال هذه المعلومات"، إذ "تضمنت المعلومات المنشورة، معلومات حساسة حول العملا،ء حيث كان هناك طلبات شخصية عبروا خلالها عن وقوعهم بأزمة مالية اضطرتهم الى إلغاء الطلب".

كما تمت الإشارة إلى أن "الهجوم لم ينته هنا، وأن عددا من الأشخاص قاموا بالتبليغ بأنهم تلقوا من القراصنة رسائل تهديد عبر الهاتف موقعة منهم قالوا فيها" :"إلى حيث أنتم تذهبون..حتى في رحلتكم..أنتم تحت سيطرتنا".

روابط ذات صلة

"عصا موسى" تخترق شبكة كهرباء الكيان الاسرائيلي

اختراق سيبراني ينهي مزاعم وأساطير اسرائيلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 29-06-2022

حملة امنية واسعة ضد مهربي الوقود في العراق.. هذه نتائجها

غريب آبادي: اميركا وراء كل الجرائم الارهابية المرتكبة في ايران

Sharp Boys تخترق موقعا سياحيا للكيان الصهيوني

ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا

على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.. سوريا تعلن استثناء الأطباء من الدعم الحكومي بمعيار محدد