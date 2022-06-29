الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تشرع ببناء مصفاة " الشهيد سليماني" بطاقة 300 الف برميل

ايران تشرع ببناء مصفاة
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، عن وضع الحجر الاساس لمصفاة الشهيد سليماني بطاقة تكريرية 300 الف برميل يوميا في بندرعباس جنوب البلاد.

العالم - ايران

وأوضح " جليل سالاري" في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة اليوم الاربعاء، أن وزير النفط سيضع خلال أيام حجر الاساس لمصفاة الشهيد سليماني المزمع اقامتها على مساحة 438 هكتارا في بندرعباس بجوار مصفاة " ستارة خليج فارس" لمكثفات الغاز العملاقة.

وأشار أن المشروع يتشارك فيه استثماريا كل من الشركة الوطنية للتكرير والمشتقات النفطية وخليج فارس للصناعات البتروكيماوية و" توسعة اينرجي تدبير" و"اهداف" للاستثمار بجانب الصندوق الوطني للتنمية.

سالاري بيّن أن المصفاة تستهدف تنويع المنتجات البتروكيماوية والمخرجات الانتاجية مثل البنزين والزيلين والبروبيلين والبوتان والبولي بروبيلين وغيره.

وشدد على أن مشروع مصفاة الشهيد سليماني من المشاريع الهامة باتجاه تطوير سلسلة القيمة بجانب نقل المشتقات الى وسط البلاد عبر شبكة أنابيب بغية تأمين المحروقات، وهي الاولى من نوعها بمجال المواءمة بين التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف هذه المصفاة تسعى الى ايجاد القيمة المضافة والحد من البيع الخام وتتوافق مع الرؤية الحكومية، ومدرجة في وثيقة التحول الاستراتيجي.

يشار أن مشروع مصفاة الشهيد سليماني بطاقة 300 الف برميل يوميا، من المشاريع الحكومة الحالية لمنع واردات البنزين وتنويع سلة المنتجات، حيث بجانب المحروقات ستنتج منتجات بتروكيماوية.

روابط ذات صلة

إيران توقع عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لصيانة مصفاة فنزويلية

ايران تنجز 41% من عملية بناء مصفاة نفط محلية بالكامل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما وراء سرعة استئناف مفاوضات رفع الحظر عن ايران بالدوحة؟

ميقاتي أودع عون تشكيلة حكومية "يراها مناسبة"

المغرب يتهم الجزائر بتحريك دول إفريقية ضده، واسبانيا ترفض

ايران تشرع ببناء مصفاة " الشهيد سليماني" بطاقة 300 الف برميل

رئيس الجمهورية یصل الی عشق أباد لحضور قمة الدول المطلة على بحر قزوين

ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني بنسبة 16.1 بالمائة خلال العام الماضي