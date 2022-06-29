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ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني بنسبة 16.1 بالمائة خلال العام الماضي

ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني بنسبة 16.1 بالمائة خلال العام الماضي
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

 أظهر آخر تقرير لشركة 'بريتيش بتروليوم' البريطانية  ارتفاع حجم إنتاج ایران من النفط الخام ومكثفات الغاز إلى 3.17 مليون برميل يوميًا خلال العام 2021، لیسجل نموا بنسبة 16.1بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

العالم - ايران

ونشرت شركة 'بريتيش بتروليوم' البريطانية،تقريرها السنوي الحادي والسبعين بعنوان "مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية لعام 2022" ویعتبر هذا التقرير من التقاریر الاکثر موثوقية في العالم بشأن الطاقة، وتقوم الشركة بنشره منذ الستينيات القرن الماضي.

وأوضح التقرير أن حجم إنتاج ایران من النفط الخام ومكثفات الغاز ارتفع إلى 3.17 مليون برميل يوميًا خلال عام 2021، لیسجل نموا بنسبة 16.1بالمائة مقارنة بعام 2020 وأن هذا يأتي في ظل استمرار أقسى الحظر الذي تتعرض له إيران ولاسيما قطاعها النفطي.

وذكر أن حجم انتاج البلاد من النفط الخام بلغ 2.73 مليون برميل يوميًا في عام 2020، لكن ارتفع ليبلغ 3.17 مليون برميل يوميا خلال عام 2021 لیسجل نموا بمقدار 440 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام الذي سبقه.

کما أعلن التقریر عن نمو إنتاج ایران من المنتجات المكررة بنسبة 6.9 بالمائة في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي لتحتل ايران المرتبة الثامنة في العالم في مجال تكرير النفط.

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ارتفاع حجم إنتاج النفط الإيراني بنسبة 16.1 بالمائة خلال العام الماضي