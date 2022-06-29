رئيس الجمهورية یصل الی عشق أباد لحضور قمة الدول المطلة على بحر قزوين

العالم - ايران

وتوجه رئيس الجمهورية إلى تركمنستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين. وسيلقي كلمة امام القمة كما سيلتقي رؤساء الدول المشاركة فيها.

وقال رئيس الجمهورية قبيل مغادرته طهران أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركمانستاني "قربان قلي بردي محمد أوف" لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.

وأكد أن لدينا علاقات جيدة مع الدول المطلة على بحر قزوين، لافتا إلى أنه خلال القمة نتباحث حول مختلف القضايا منها النظام القانوني لبحر قزوين والاستخدام السلمي له بهدف تعزيز أمنه، وتعزيز التعاون بين الدول المطلة عليه في مجال النقل والترانزيت والتجارة، وكيفية إدارة الموارد الطبيعية الموجودة فيه، وحماية البيئة ومنع تواجد الأجانب في بحر قزوين الذي تتفق عليه جميع الدول المطلة عليه.

وأضاف أن هذا البحر يعتبر تراثا وثروة للدول المطلة عليه، مشيرا إلى أن أكثر من 270 مليون شخص يستفيدون من هذا البحر.

وتنعقد القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين اليوم ( 29 حزيران /يونيو) في العاصمة التركمنستانية عشق آباد بمشاركة رؤساء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.