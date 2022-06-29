الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تطلق "مشروع تحفيز العمل المناخي" في العراق

الأمم المتحدة تطلق
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، مشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق.

العالم-العراق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اطلق بالشراكة مع كندا والمملكة المتحدة بحضور وزير البيئة مشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق".

فيما اكدت ممثلة البرنامج زينة علي احمد في كلمة لها خلال اطلاق المشروع، ان "المشروع سيدعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته ومساعدة الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس"، مبينة ان "مدة المشروع عامان".

واضافت ان "التركيز الأساسي للمشروع سينصب على الاستعداد للجفاف وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة، وهي المجالات الثلاث التي تضع العراق في خطر بيئي كبير".

تصنيف :

روابط ذات صلة

خارجية العراق تبحث مع وفد فرنسي مشكلات المناخ وخطط الإصلاح الاقتصادي

برهم صالح: التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية لدى العراق

شاهد.. الزائر العراقي الأصفر، يعطل مدن في ايران

شاهد.. تعاون ايراني عراقي للسيطرة على العواصف الترابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تركيا توافق علی انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

ايران تسجل للمرة الرابعة "صفر" وفاة جديدة بكورونا

صنعاء: تحالف العدوان يريد إبقاء بؤر التوتر في اليمن

ارتفاع عدد وفيات المهاجرين في شاحنة بولاية تكساس الأمريكية إلى 51

الأمم المتحدة تطلق "مشروع تحفيز العمل المناخي" في العراق

منسق أممي يحدد نسبة المحتجزين بمخيم الهول في سوريا