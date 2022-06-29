الأمم المتحدة تطلق "مشروع تحفيز العمل المناخي" في العراق

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اطلق بالشراكة مع كندا والمملكة المتحدة بحضور وزير البيئة مشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق".

فيما اكدت ممثلة البرنامج زينة علي احمد في كلمة لها خلال اطلاق المشروع، ان "المشروع سيدعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته ومساعدة الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس"، مبينة ان "مدة المشروع عامان".

واضافت ان "التركيز الأساسي للمشروع سينصب على الاستعداد للجفاف وإدارة موارد المياه والطاقة المتجددة، وهي المجالات الثلاث التي تضع العراق في خطر بيئي كبير".