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كلمة للسيد الحوثي عصر اليوم

كلمة للسيد الحوثي عصر اليوم
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

سيلقي قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي"، كلمة عند الرابعة عصر اليوم، خلال لقائه بوجاهات وأبناء محافظة حجة.

العالم - اليمن

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