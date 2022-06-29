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سماع دوي انفجار في مديرية خورمكسر بمحافظة عدن جنوبي اليمن

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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