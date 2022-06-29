أمريكا تعلن تعزيز وجودها العسكري في أوروبا برًا وجوًا وبحرًا

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الأميركي جو بايدن وخلال قمة لقادة حلف الناتو اقيمت في العاصمة الاسبانية مدريد أعلن أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن حلف شمال الأطلسي الناتو من الرد على ما اسماها التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات برا وجوا وبحرا حسب تعبيره.

وقال بايدن إنه سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في اكثر الدول الاوروبية وأكد أن واشنطن ستزيد عدد مدمراتها في قاعدة روتا البحرية في إسبانيا، الى ست، بدلا من أربع سابقا.



ولفت جو بايدن الرئيس الأمريكي:" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يريد جعل أوروبا مثل فنلندا أي جعل الدول الأعضاء في الناتو تتبنى موقفا حياديا إلا أنه يشهد بخلاف رغبته توسعا للحلف ليشمل دول أوروبية إضافية. سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا".



وفي السياق نفسه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج خلال قرائته لبيان قمة مدريد ان قادة الحلف وافقوا على التصور الاستراتيجي الجديد للنيتو معتبرين روسيا أكبر تهديد لهذه الدول مؤكد ان قادة النيتو اتخذوا قرارا بدعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوين في الحلف.



وأكد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي :"ندين استمرار عدوان موسكو على كييف وروسيا مسؤولة عن الكارثة الإنسانية وأزمة الغذاء والطاقة سنواصل دعم أوكرانيا حتى تسترد سيادتها كاملة غير منقوصة. الحلف اعتمد حزمة مساعدات لأوكرانيا تشمل تأمين المعدات العسكرية وأنظمة دفاع جوي".



من جانبها استنكرت موسكو المواقف الغربية وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده ليست خائفة من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا وأن توسيع حلف الناتو يزعزع الاستقرار ولا يضيف شيئا إلى أمن أعضاء الحلف مضيفا أن موسكو تنظر الى خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة سلبية.

وشدد ريابكوف أن قمة الناتو التي تقام في مدريد تؤكد وتعزز سياسة الاحتواء العدواني لهذه الكتلة، مشددا أن روسيا تعتبر توسيع حلف شمال الاطلسي عاملا بحتا لزعزعة الاستقرار في الشؤون الدولية.





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