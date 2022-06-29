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مراسل العالم: سقوط عدة قذائف صاروخية على قرية مرعناز بريف حلب الشمالي في سورية مصدرها الجيش التركي والفصائل المدعومة منه

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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