لقاء يجمع رئيسي ونظيره الأذربيجاني في عشق آباد

العالم - إيران



كما التقى الرئيس الإيراني اليوم الأربعاء بمدينة عشق آباد، رئيس لجنة مصلحة الشعب البرلمانية بجمهورية تركمانستان قربان علي بردي أوف، حيث نوه رئيسي بمرور 30 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وغادر رئيسي طهران اليوم الأربعاء متوجها إلى العاصمة التركمانستانية عشق آباد تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركمنستاني قربان قلي بردي محمد أوف لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.

وقبيل مغادرته طهران إلى عشق أباد أشار رئيسي إلى أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركمانستاني قربان قلي بردي محمد أوف لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.

وأكد أن لإيران علاقات جيدة مع الدول المطلة على بحر قزوين، لافتا أنه: خلال القمة نتباحث حول مختلف القضايا منها النظام القانوني لبحر قزوين والاستخدام السلمي له بهدف تعزيز أمنه، وتعزيز التعاون بين الدول المطلة عليه في مجال النقل والترانزيت والتجارة، وكيفية إدارة الموارد الطبيعية الموجودة فيه، وحماية البيئة ومنع تواجد الأجانب في بحر قزوين الذي تتفق عليه جميع الدول المطلة عليه.