وفد طالبان يصل طهران لمناقشة القضايا الحدودية

العالم - إيران

وقد ترأس الوفد مولوي سعد الله بلوج رئيس دائرة التعاون الامني والشؤون الحدودية في وزارة الخارجية الأفغانية الذي يرافقه 14 من منتسبي وزارات الدفاع والطاقة والماء والداخلية والشؤون العشائرية والحدودية حيث من المقرر أن تستضيف طهران هذا الاجتماع لتسوية المسائل الخاصة بالحدود بين البلدين.

وكان وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة العميد رضائي قد التقى في وقت سابق في مدينة تايباد الحدودية مع وفد أفغاني واتفق الجانبان على حل بعض المشاكل الحدودية.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في هذا الاجتماع بعض المشاكل الحدودية والمزيد من التنسيق لمكافحة تهريب المخدرات والبشر وكذلك التصدي المشترك لنشاطات المجموعات غير القانونية في الحدود بين الجانبين اضافة إلى متابعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

والجدير بالذكر أن إيران التي شهدت بعض المشاكل في حدودها المشتركة مع أفغانستان حيث كانت الحكومة الأفغانية السابقة لاتشرف بشكل كامل على حدودها، تتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بالسير نحو ارساء الامن في شتى ارجاء هذا البلد وتسوية المشاكل الحدودية بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد الأفغاني الى طهران في الوقت الذي شهدت الساعات الاخيرة من يوم امس الثلاثاء اشتباكا مع المسلحين الذين انطلقوا من الاراضي الأفغانية مما اسفر عن استشهاد محمد صياد احد رجال حرس الحدود قبل أن يلوذوا بالفرار.