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قائد حركة انصارالله اليمنية السيد الحوثي:لقد تمكنا بحمدالله بالعام الثامن من التصدي للعدوان الأمريكي السعودي من تجاوز مراحل صعبة وتحديات كبيرة

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

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