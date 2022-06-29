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السيد الحوثي: الأعداء أملوا أن يكون شعبنا مرتبكا أمام حجم الهجمة المعادية، لكنهم فوجئوا بردة فعل أبناء شعبنا الواعية والمستبصرة

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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