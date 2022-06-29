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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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الرئيس التركماني يشيد بجهود نظيره الايراني للارتقاء بمستوى علاقات البلدين ويؤكد عزم بلاده تنفيذ الاتفاقيات الثنائية
الرئيس الايراني رئيسي لنظيره التركماني بردي محمدوف:تيسير اصدار التأشيرات لتجار البلدين يمهد لمزيد من تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لنظيره التركماني سردار بردي محمدوف:على استعداد لزيادة حجم مقايضة الغاز التركماني الى اذربيجان عبر ايران
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لنظيره التركماني سردار بردي محمدوف ان علاقات البلدين تشهد تطورا متسارعا على اساس الثقة المتبادلة
السيد الحوثي: الصمود والثبات أحبط العدو وجعله يعيش مرارة اليأس والخسران وفاجأ مختلف بلدان العالم فنظروا بإكبار إلى شعب اليمن
قائد حركة انصار الله اليمنية السيد الحوثي: نستمد صمودنا في مواجهة التحديات باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى
قائد حركة انصار الله اليمنية السيد الحوثي: كثير من جرائم الإبادة الجماعية ارتكبها العدو في محافظة حجة في الأعراس والأسواق
قائد حركة انصار الله اليمنية السيد الحوثي: العدو في كل مؤامراته المتنوعة لإثارة الفتنة من الداخل والحرب الدعائية فشل وصدم بمستوى وعي شعبنا
السيد الحوثي: الأعداء أرادوا بالحصار أن يحرضوا الناس على أنفسهم وأن تكون ردة فعلهم متجهة للداخل
السيد الحوثي: الأعداء أملوا أن يكون شعبنا مرتبكا أمام حجم الهجمة المعادية، لكنهم فوجئوا بردة فعل أبناء شعبنا الواعية والمستبصرة
السيد الحوثي: الأعداء أرادوا بالحصار أن يحرضوا الناس على أنفسهم وأن تكون ردة فعلهم متجهة للداخل
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.