شاهد.. الشعب البحريني ومناصرة القضية الفلسطينية

العالم - أبناء الديرة

وقال الناشط السياسي والاعلامي ابراهيم المدهون في حديث لبرنامج "ابناء الديرة" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الشعب البحريني مناصرا للقضية الفلسطينية، منذ قيام الكيان الغاصب، حيث خرجت في عام 1948، كتائب من الشعب البحريني لمناصرة الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال الصهيوني.

واشار المدهون الى ان هناك بون شاسع بين الشعوب العربية، وبين الأنظمة الحاكمة، موضحا ان بعض الأنظمة العربية وبما فيها نظام البحرين، اثبتت أنها انظمة وظيفية من صناعة بريطانيا، خدمتة لاهدافها ومصالحها في المنطقة، وعلى رأس هذه الأهداف قيام الكيان الصهيوني.

ولفت المدهون الى ان الشهيد "مزاحم عبدالحميد الشتر" هو نموذج من الشعب البحريني في التضحية، والنضال من اجل القضية الفلسطينية بالغالي والنفيس.

وحول معاناة المعتقلين الصغار في سجون آل خليفة، قال الناشط السياسي: إن الشعب البحريني يعاني بشدة العنف والجشع الذي يمارسه نظام البحرين عليه، مشيرا الى ان معاناة المعتقلين الذين يخرجون من سجون نظام ال خليفة بعد عمرا من القبع فيها، حيث يخرجون أما مرضى او معاقين، وكل ذلك خدمة للاستكبار والاستعمار العالمي.

وبشأن صندوق المتقاعدين في البحرين قال المدهون، إن هذا الصندوق جاء نتيجة شقى، وتعب الفلاحين، ونضال الشعب البحريني، موكدا ان الزيادة السنوية للمتقاعدين هي حق الشعب البحريني المشروع، ولا يحق لمجلس النواب ونظام آل خليفة حرمان المتقاعدين من هذه الزيادة السنوية.

وشدد الباحث السياسي على ان الشعب البحريني يطالب بحقه المشروع، الا وهو العدالة في الوظائف، وكذلك اعطاء الفرصة للشعب البحريني في بناء الوطن.