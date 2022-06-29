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أمين عام الناتو: الصين تحدي لأمن وقيم "الناتو"

أمين عام الناتو: الصين تحدي لأمن وقيم
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديا لأمن وقيم الحلف، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو.

العالم - أوروبا

وأوضح ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي خلال قمة الناتو في مدريد، اليوم الأربعاء، أنه "تم التأكيد في المفهوم الجديد على أن روسيا تمثل تهديدا"، موضحا أن الحلفاء تبنوا في المفهوم الاستراتيجي الجديد أن الصين تمثل تحديا لأمن وقيم الناتو.

ورحب باتفاقية السويد وفنلندا وتركيا بتسيير عملية انضمام الدولتين، مؤكدا أن الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو.

وبين أن عملية الانضمام ستتم بشكل رسمي بعد تصويت برلمانات الدول الحليفة، قائلا: "وهذا يشير إلى أن الناتو ملتزم بسياسة الأبواب المفتوحة وأن بوتين لم ينجح في تقويض هذه السياسة للناتو".

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أمين عام الناتو: الصين تحدي لأمن وقيم "الناتو"

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