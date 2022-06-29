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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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السيد الحوثي: رغم المنظومات الأمريكية المتطورة وباهظة التكاليف فشل الأعداء في التصدي للصواريخ اليمنية
السيد الحوثي: الإنتاج للصواريخ المتنوعة مستمر ومتحسن ومتطور وهو يوماً بعد يوم أكثر دقة وأقوى تدميراً وفتكاً وأكثر تطوراً
السيد الحوثي: نصنع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تصل إلى أي نقطة في بلدان تحالف العدوان على مستوى الدول المجاورة
السيد الحوثي: وصلنا بفضل الله إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لا تمتلكه كثير من الدول العربية
السيد الحوثي: لقد حققنا بنصر الله نتائج كبيرة أولها منع العدوان من احتلال اليمن بأكمله وعلينا أن نعزز الجبهات ونبني القدرات العسكرية
السيد الحوثي: أمريكا اتجهت لتفتح أبواب جديدة من الصراعات والأزمات مع الروس والصين وحرب أوكرانيا هي نتاج للسياسات الأمريكية في إثارة الفتن
الرئيس التركماني يشيد بجهود نظيره الايراني للارتقاء بمستوى علاقات البلدين ويؤكد عزم بلاده تنفيذ الاتفاقيات الثنائية
الرئيس الايراني رئيسي لنظيره التركماني بردي محمدوف:تيسير اصدار التأشيرات لتجار البلدين يمهد لمزيد من تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لنظيره التركماني سردار بردي محمدوف:على استعداد لزيادة حجم مقايضة الغاز التركماني الى اذربيجان عبر ايران
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لنظيره التركماني سردار بردي محمدوف ان علاقات البلدين تشهد تطورا متسارعا على اساس الثقة المتبادلة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-06-2022
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الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 29-06-2022
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فلسطین
السعودية
الیمن
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اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.