الاحتلال يكشف تفاصيل "اللقاء الحميمي" بين هرتسوغ والملك عبد الله الثاني

العالم- الاحتلال

وقال بيان لخارجية الاحتلال اليوم الأربعاء، نقلا عن متحدث رئيس الكيان الاسرائيلي، إنه "عشية زيارة الرئيس [الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط [المقررة منتصف الشهر المقبل]، وفي نطاق التطورات الدبلوماسية بالمنطقة التقى اسحق هرتسوغ جلالة الملك عبد الله هذا الأسبوع بقصره الملكي بالأردن".

وبين أنه "خلال اللقاء الحميمي، تلبية لدعوة من جلالة الملك، بحث الجانبان قضايا استراتيجية، وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الحفاظ على علاقات مستقرة بين الأردن وإسرائيل، والحاجة للحوار مع جميع الأطراف في المنطقة" حسب تعبيره.