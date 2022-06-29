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الاحتلال يكشف تفاصيل "اللقاء الحميمي" بين هرتسوغ والملك عبد الله الثاني

الاحتلال يكشف تفاصيل
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن كيان الاحتلال الاسرائيلي إن لقاء رئيسه إسحق هرتسوغ بالملك الأردني عبد الله الثاني في عمان، والذي كانت قد كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، تطرق لاستقرار العلاقات الثنائية و"الحوار بين دول المنطقة".

العالم- الاحتلال

وقال بيان لخارجية الاحتلال اليوم الأربعاء، نقلا عن متحدث رئيس الكيان الاسرائيلي، إنه "عشية زيارة الرئيس [الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط [المقررة منتصف الشهر المقبل]، وفي نطاق التطورات الدبلوماسية بالمنطقة التقى اسحق هرتسوغ جلالة الملك عبد الله هذا الأسبوع بقصره الملكي بالأردن".

وبين أنه "خلال اللقاء الحميمي، تلبية لدعوة من جلالة الملك، بحث الجانبان قضايا استراتيجية، وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الحفاظ على علاقات مستقرة بين الأردن وإسرائيل، والحاجة للحوار مع جميع الأطراف في المنطقة" حسب تعبيره.

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