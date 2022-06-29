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سياسة الكيان الصهيوني الفاشلة ضد إيران

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

يستعرض برنامج "قلم رصاص" مقتطفات من مقالات وتحليلات  نشرتها معاهد وصحف اميركية وصهيونية، تناولت فيها المواجهات الايرانية مع العدو الصهيوني على الصعد الامنية والعسكرية والسياسية.

العالم - قلم رصاص

وكتب "داني سيترينوفينش" الذي خدم في وحدات المناصب القيادية في استخبارات الحرب الإسرائيلية مقالا في صحيفة المجلس الاطلسي تحت عنوان " سياسة "اسرائيل" تجاه إيران الموت بألف جرح طفيف تفشل.

وكتب الباحث الأميركي المقيم في الكيان الصهيوني ومتخصص في الشرق الأوسط "ليري زيلبر" مقالا في صحيفة معهد واشنطن تحت عنوان " قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره".

وكتب الرئيس السابق للدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الحرب الاسرائيلية "عاموس عنعاد" ورئيس منتدى الدراسات في مركز موشية ديان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا "مايكل ميلشتاين" في موقع القناة 12 الاسرائيلية مقالا تحت عنوان " إحباط إسرائيلي بسبب عدم نجاح الجهود ضد المشروع الايراني".

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية تقريرا بعنوان "اسرائيل توسع عملياتها ضد الأصول الايرانية النووية والعسكرية".

وناقش البرنامج هذه المقالات والتقارير ومع ضيف الحلقة:

المختص بالشأن الإسرائيلي حسن حجازي

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