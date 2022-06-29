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المجلس الدنماركي للاجئين يبحث تنفيذ مشاريع في ريف إدلب

المجلس الدنماركي للاجئين يبحث تنفيذ مشاريع في ريف إدلب
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

ناقش محافظ إدلب ثائر سلهب مع المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للمجلس الدنماركي للاجئين في الشرق الأوسط “ليلو تابا” والوفد المرافق المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون بين محافظة إدلب والمجلس الدنماركي والمخطط تنفيذها في ريف إدلب المحرر.

العالم - سوريا

وبين محافظ إدلب خلال اللقاء أن جميع مناطق إدلب المحررة من الإرهاب بحاجة لمشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية وإنشاء مراكز إقامة مؤقتة إضافة إلى مشروعات مستدامة للعائدين إليها ولا سيما مع عودة الكثير من الأهالي في ظل ما توفره الجهات الحكومية من المتطلبات الأساسية الحياتية مشيراً إلى ضرورة تقديم المزيد من دعم المنظمات الدولية بهذا الخصوص.

من جانبه أبدى تابا رغبة المجلس في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تساعد الأهالي العائدين في معيشتهم خلال الفترة المقبلة سعياً وراء تطبيق تام للمبادئ الإنسانية الدولية.

حضر اللقاء مديرة برامج مكتب سوريا للمجلس الدنماركي فيروز ساحلي وعدد من المعنيين في محافظة إدلب.

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المجلس الدنماركي للاجئين يبحث تنفيذ مشاريع في ريف إدلب