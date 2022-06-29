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بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة

بوتين يصف
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة دول بحر قزوين بأنها مهمة للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا كان أول اجتماع مباشر تقريبا بعد الوباء.

العالم - روسيا

وتوجه بوتين جوا إلى العاصمة التركمانية يوم الأربعاء لحضور قمة بحر قزوين.

وقال الزعيم الروسي: "إن قمة دول بحر قزوين حدث مهم جدا لدولنا والمنطقة بأسرها. وأنا متأكد من أنها ستكون مفيدة".

وأضاف بوتين: "في صيغة وجه لوجه، هذا، في رأيي، يكاد يكون أول اجتماع منذ بداية الوباء".

سيجري بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية في القمة. وخلال محادثة شخصية، سيهنئ رئيس الدولة رئيس تركمانستان السابق، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان، قربانقولي بيردي محمدوف، بعيد ميلاده الخامس والستين. ومن المتوقع عقد لقاءات مع الرئيس الحالي لتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف.

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