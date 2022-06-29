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وفاة وزير الاقتصاد السوري الأسبق محمد العمادي

وفاة وزير الاقتصاد السوري الأسبق محمد العمادي
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

نعت رئاسة مجلس الوزراء السوري الدكتور محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق الذي وافته المنية اليوم.

العالم - سوريا

وقالت رئاسة مجلس الوزراء: لقد فقدت سوريا اليوم برحيل الوزير الأسبق العمادي إحدى القامات الوطنية الاقتصادية التي لعبت دوراً مهما في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره بمختلف المجالات وتشهد ساحات العمل الحكومي بأدائه المميز في تطوير قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عمله وزيراً للاقتصاد.

وتقدمت رئاسة مجلس الوزراء بأحر التعازي إلى أسرة الراحل وعائلته وأصدقائه سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الراحل من مواليد مدينة دمشق عام 1933 حائز على دكتوراه في الاقتصاد وبكالوريوس في الحقوق وتولى العديد من المهام في المجالات الاقتصادية والمالية ويعد من أبرز رجالات الاقتصاد في الوطن العربي.

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