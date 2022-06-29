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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد مرعي في جنين

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد مرعي في جنين
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير غفيرة من محافظة جنين الفلسطينية، اليوم الأربعاء (29-6)، الشهيد محمد ماهر مرعي الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها الحي الشرقي في جنين فجر اليوم.

العالم- فلسطين

وطالب المشيعون المقاومة الفلسطينية بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتوحد تحت خيار المقاومة.

ورددوا عبارات منددة بممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، ومدينة جنين على خصوصًا، مؤكدين التفافهم حول المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد الشاب مرعي، في المستشفى الحكومي في جنين، جراء إصابته برصاصة في صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال للحي الشرقي.

وسجلت محافظة جنين 27 شهيدًا، منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2022، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال، لتوثق جنين -أيقونة المقاومة في الضفة الغربية- تاريخًا حافلًا بالجهاد والشهداء والصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وتقدم ثلة من الشهداء دفاعًا عن أرض فلسطين.

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