جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد مرعي في جنين

العالم- فلسطين

وطالب المشيعون المقاومة الفلسطينية بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتوحد تحت خيار المقاومة.

ورددوا عبارات منددة بممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، ومدينة جنين على خصوصًا، مؤكدين التفافهم حول المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد الشاب مرعي، في المستشفى الحكومي في جنين، جراء إصابته برصاصة في صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال للحي الشرقي.

وسجلت محافظة جنين 27 شهيدًا، منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2022، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال، لتوثق جنين -أيقونة المقاومة في الضفة الغربية- تاريخًا حافلًا بالجهاد والشهداء والصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وتقدم ثلة من الشهداء دفاعًا عن أرض فلسطين.