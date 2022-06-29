أوراسيا ريفيو: ابن سلمان يحاول بناء حياة يهودية علانية

العالم- السعودية

وكشف الموقع عن استعدادهم لمنحه تصريحاً لانتهاكاته لحقوق الإنسان شرط دفع قضية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة و"إسرائيل".

وذكر أن السعودية أحرزت تقدمًا كبيرًا بإعادة كتابة الكتب المدرسية، وإزالة المحتوى الذي يشير لـ"معاداة السامية" بعملية بطيئة مستمرة منذ عقدين من الزمن.

وأشار الموقع إلى أنها سُمحت للحاخام المقيم في "إسرائيل" يعقوب هرتسوغ، بزيارة المملكة عدة مرات لمحاولة بناء حياة يهودية علانية.

وأكد أن ابن سلمان حوَّل رابطة العالم الإسلامي لأداة علاقات عامة لنشر ما يسمى بـ "التسامح الديني السعودي"، حيث نظم منتدى ضم 12 حاخاماً.

وقالت قناة عبرية شهيرة إن ابن سلمان يحاول عزل المملكة الخليجية عن الشريعة الإسلامية ويريد رفع علم جديد لا يبرز انتماءه للإسلام.

وكشفت القناة الـ12 أن ولي العهد الشاب يسعى إلى إبراز الحضارة القديمة في أرض السعودية.

كم يهودي في السعودية

وقالت إن ابن سلمان يحث علماء آثاره على العثور على آثار يهودية، من أجل دمج اليهودية في الثقافة المحلية. وأشارت القناة إلى أنه بات يستبدل هوية السعودية، ولا يوجد بلد يفعل مثل هذا الشيء على الإطلاق.

وأكدت أنه "تغيير مفاجئ وشامل، ويبدو أنه عازم على استبدال كل من العلم والنشيد الوطني" كما نشر موقع "ميدل آيست مونيتور" البريطاني مقالًا يسلط الضوء على مظاهر رؤية ابن سلمان لتحديث السعودية "رؤية 2030". وقال الموقع إن أرض الحرمين الشريفين في مكة والمدينة تتجه لأن تصبح دولة علمانية.

وأوضحت الدكتورة المصرية أميرة أبو الفتوح أن السعودية تقيم المهرجانات الفنية بكل ما فيها من فجور وخزي.