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بيان قمة الناتو: روسيا التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يشكل تحديا لقيم ومصالح الحلف

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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