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قمة الناتو تدعو السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف وتقول إن ضم هذين البلدين سيجعل الحلفاء أكثر أمناً، وسيزيد من قوة الحلف

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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