سوريا.. قائد "مغاوير الثورة" الارهابية زار السعودية مرتين

العالم - سوريا

وتابعت المصادر ان الزيارة الأولى كانت في شهر اذار من هذا العام بينما جاءت الزيارة الثانية في شهر حزيران.

وأضافت المصادر، ان الزيارة كانت بتنسيق امريكي مع السعودية، بهدف زيادة دعم ما يسمى " جيش مغاوير الثورة" بهدف توسيع انتشارها الى مناطق أخرى يسعى الأمريكي لتعزيز نفوذه فيها، ومنها مناطق سيطرة "قسد"، وأشارت المصادر استنادا لمصادر محلية ان عناصر من " مغاوير الثورة" شوهدوا في حي الزهور في مدينة الحسكة والواقع تحت سيطرة قسد، وهم يضعون على بزاتهم العسكرية شعار قسد وشعار مجموعتهم المسلحة، وأضافت المصادر ان انتشارهم كان أيضا بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة، وأوضحت المصادر ان المسلحين الذين تم نشرهم كانوا قد تدربوا على يد القوات الخاصة الأردنية، قبل نقلهم الى مناطق سيطرة "قسد".

وكشفت المصادر الخاصة ان مشروع نشر مسلحي "مغاوير الثورة" في مناطق سيطرة "قسد"، بدأ منذ ان سعت القوات الامريكية، احداث موقع لهم في جنوب مدينة الشدادي بالقرب من القاعدة العسكرية الامريكية هناك، وزودتهم بعربات عسكرية بالإضافة الى أسلحة متوسطة وثقيلة.

ورجحت المصادر ان هدف القوات الامريكية زيادة الحضور العربي المسلح في مناطق سيطرة قسد وحماية ابار النفط، وذلك ما يفسر المعلومات التي نشرتها تنسيقيات المسلحين عن زيارات متكررة لمهند الطلاع الى حقل العمر النفطي.

ومن الملاحظ ان المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها " جيش مغاوير الثورة " زادت في الأسابيع الماضية، من عمليات التدريب في محيط ما يعرف بمنطقة ال، 55 كيلو، عبر ضباط أمريكيين، حيث جرت عدة مناورات تدريبية بالذخيرة الحية وبمشاركة طائرات أمريكية، الهدف منها زيادة قدرة هذه المجموعة المسلحة على حماية ابار النفط والقواعد الامريكية في المنطقة .