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مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني بالرصاص خلال احتجاجات ضد الحكم العسكري بمدينة بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم

الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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